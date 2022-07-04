2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları)

LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçları açıklandı. 1. Nakil tercihleri 25-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak. İşte 2022 MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi boş kontenjanlar, taban ve tavan puanları belli oldu.

Haberler - ntv.com.tr 04.07.2022 - 08:39 | Son Güncelleme : 25.07.2022 - 11:20

2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 1

Milli Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanlarını "e-okul.meb.gov.tr" adresinden açıkladı.

2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 2

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu.

2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 3

Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 4

Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları, 1 Ağustos'ta açıklanacak.

2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 5

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek; sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 6
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 7
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 8
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 9
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 10
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 11
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 12
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 13
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 14
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 15
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 16
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 17
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 18
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 19
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 20
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 21
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 22
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 23
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 24
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 25
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 26
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 27
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 28
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 29
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 30
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 31
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 32
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 33
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 34
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 35
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 36
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 37
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 38
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 39
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 40
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 41
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 42
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 43
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 44
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 45
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 46
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 47
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 48
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 49
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 50
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 51
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 52
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 53
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 54
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 55
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 56
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 57
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 58
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 59
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 60
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 61
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 62
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 63
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 64
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 65
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 66
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 67
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 68
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 69
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 70
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 71
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 72
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 73
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 74
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 75
2022 LGS tercih sonuçları açıklandı (2022 lise boş kontenjan ve taban-tavan puanları) - 76

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