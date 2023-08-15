2023-2024 açık lise kayıtları ne zaman? AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bekleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni eğitim öğretim dönemi kayıtlarıyla ilgili bekleyiş devam ediyor. Okulların açılacağı tarih yaklaşırken, AÖL'e kayıt yaptıracak yada kayıt yenileyecek olan öğrenciler, 2023-2024 kayıt tarihleri ile ilgili bilgileri öğrenmek adına araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Açık Öğretim Lisesi kayıtları ne zaman başlayacak?

2023-2024 açık lise kayıtları ne zaman? AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bekleniyor - 1

AÖL 3. dönem online oturumları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sınavı geride bırakan ve sonuca odaklanan açık liseliler şimdi de kayıt yenileme için MEB tarafından yayınlanacak AÖL kayıt yenileme işlemleriyle ilgili ayrıntıları öğrenmek istiyor. İşte, 2023-2024 AÖL yeni dönem kayıt tarihleri...

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2023-2024 açık lise kayıtları ne zaman? AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bekleniyor - 2

AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı.

2023-2024 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2023-2024 açık lise kayıtları ne zaman? AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bekleniyor - 3

AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.

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