2023-2024 açık lise kayıtları ne zaman? AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bekleniyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni eğitim öğretim dönemi kayıtlarıyla ilgili bekleyiş devam ediyor. Okulların açılacağı tarih yaklaşırken, AÖL'e kayıt yaptıracak yada kayıt yenileyecek olan öğrenciler, 2023-2024 kayıt tarihleri ile ilgili bilgileri öğrenmek adına araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Açık Öğretim Lisesi kayıtları ne zaman başlayacak?
AÖL 3. dönem online oturumları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sınavı geride bırakan ve sonuca odaklanan açık liseliler şimdi de kayıt yenileme için MEB tarafından yayınlanacak AÖL kayıt yenileme işlemleriyle ilgili ayrıntıları öğrenmek istiyor. İşte, 2023-2024 AÖL yeni dönem kayıt tarihleri...