2023-2024 açık lise kayıtları ne zaman? AÖL yeni dönem kaytları bekleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarının sonuçları belli oldu. Sonuçların ardından lise eğitimine açıktan devam eden adaylar bu kez de kayıtlara odaklandı. 2023-2024 eğitim yılı 1. dönem kayıtları bekleniyor. İşte, AÖL kayıtlarında son durum...