2023-2024 açık lise kayıtları ne zaman? AÖL yeni dönem kaytları bekleniyor
Açık liselerde, AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2022-2023 eğitim dönemi geride kaldı. Şimdi AÖL yeni dönem ilk kayıtları ve kayıt yenileme işlemleri öğrencilerin gündeminde. Peki, AÖL kayıtları ne zaman? MEB açık lise kayıt yenileme ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarının sonuçları belli oldu. Sonuçların ardından lise eğitimine açıktan devam eden adaylar bu kez de kayıtlara odaklandı. 2023-2024 eğitim yılı 1. dönem kayıtları bekleniyor. İşte, AÖL kayıtlarında son durum...