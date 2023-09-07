2023-2024 Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıtlarında son durum
Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan 2022-2023 AÖL 3. dönem sınavlarının ardından binlerce açık lise öğrencisinin gözü bu kez, AÖL yeni dönem kayıt işlemlerine çevrildi. Bu hususta bilgi almak isteyen öğrenciler, MEB tarafından yapılan resmi açıklamaları araştırıyor. Peki, Açık lise kayıtları ne zaman?
2023-2024 Açık Öğretim Lisesi kayıtlarının ne zaman yapılacağı, açık lisede eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan AÖL kayıt tarihleri için gözler bakanlığın açıklamasına çevrildi. İşte, 2023-2024 Açık Öğretim Lise kayıtlarına dair son bilgiler...