2023-2024 Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıtlarında son durum

Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan 2022-2023 AÖL 3. dönem sınavlarının ardından binlerce açık lise öğrencisinin gözü bu kez, AÖL yeni dönem kayıt işlemlerine çevrildi. Bu hususta bilgi almak isteyen öğrenciler, MEB tarafından yapılan resmi açıklamaları araştırıyor. Peki, Açık lise kayıtları ne zaman?

2023-2024 Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıtlarında son durum - 1

2023-2024 Açık Öğretim Lisesi kayıtlarının ne zaman yapılacağı, açık lisede eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan AÖL kayıt tarihleri için gözler bakanlığın açıklamasına çevrildi. İşte, 2023-2024 Açık Öğretim Lise kayıtlarına dair son bilgiler...

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2023-2024 Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıtlarında son durum - 2

AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı.

2023-2024 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

2023-2024 Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıtlarında son durum - 3

AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.

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