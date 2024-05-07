2023-2024 bahar dönemi bitiş tarihi: Üniversiteler ne zaman kapanıyor?
2023-2024 bahar dönemi bitiş tarihi merak konusu oldu. Devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans ya da önlisans eğitimine devam eden yüz binlerce öğrenci, tatile girecekleri tarihe odaklandı. Peki, üniversiteler ne zaman kapanıyor?
Üniversitelerde 2023-2024 eğitim yılı bahar dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Bahar dönemi vizelerinin ardından final sınavları yapılacak ardından ise eğitim dönemi sona erecek. İşte, "Üniversiteler ne zaman kapanıyor?" sorusunun yanıtı...