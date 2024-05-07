2023-2024 bahar dönemi bitiş tarihi: Üniversiteler ne zaman kapanıyor?

Üniversitelerde 2023-2024 eğitim yılı bahar dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Bahar dönemi vizelerinin ardından final sınavları yapılacak ardından ise eğitim dönemi sona erecek. İşte, "Üniversiteler ne zaman kapanıyor?" sorusunun yanıtı...