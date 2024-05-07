2023-2024 bahar dönemi bitiş tarihi: Üniversiteler ne zaman kapanıyor?

2023-2024 bahar dönemi bitiş tarihi merak konusu oldu. Devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans ya da önlisans eğitimine devam eden yüz binlerce öğrenci, tatile girecekleri tarihe odaklandı. Peki, üniversiteler ne zaman kapanıyor?

2023-2024 bahar dönemi bitiş tarihi: Üniversiteler ne zaman kapanıyor? - 1

Üniversitelerde 2023-2024 eğitim yılı bahar dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Bahar dönemi vizelerinin ardından final sınavları yapılacak ardından ise eğitim dönemi sona erecek. İşte, "Üniversiteler ne zaman kapanıyor?" sorusunun yanıtı...

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2023-2024 bahar dönemi bitiş tarihi: Üniversiteler ne zaman kapanıyor? - 2

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?

Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, üniversitelerde bahar dönemi bitiş tarihi de farklılık arz edecek.

2023-2024 bahar dönemi bitiş tarihi: Üniversiteler ne zaman kapanıyor? - 3

Üniversitelerin kapanış tarihi her üniversitede farklı olmakla beraber çoğu üniversitenin akademik takvimi Haziran ayının ortalarına doğru sona eriyor.

Bazı üniversiteler Haziran'ın ilk haftalarında kapanırken bazıları Mayıs ayının sonunda tatile girecek.

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