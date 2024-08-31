2023-2024 bahar dönemi tek ders sınavları: AÖF tek ders sınavı ne zaman?
2023-2024 AÖF bahar dönemi final sınavlarının sonuçları açıklandı, ardından ise yaz okulu sınavları yapıldı. Öğrenciler şimdi ise tek ders sınavı olup olmadığını merak ediyor. Peki, AÖF tek ders sınavı ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 akademik takvimine göre; AÖF bahar dönemi final sınavları ve yaz okulu sınavları sona erdi. Sınavların ardından değerlendirme işlemleri de sona erdi ve sonuçlar adayların erişimine açıldı. İşte, 2023-2024 bahar dönemi tek ders sınavlarında son durum...