2023-2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite yerleştirme tercihlerinde son durum
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları belli oldu. Şimdi ise tercih etabı gündemde. Bu sene üniversitelerde 1 milyon 111 bin kontenjan yer alacak. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin kontenjan sayısı diğer detaylar merak konusu. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite yerleştirme işlemleri ne zaman?
Üniversite tercih süreci, gelecek eğitim döneminde üniversiteli olma hayali kuranların bir numaralı gündem maddesi oldu. ÖSYM ön kılavuzu adayların erişimine açtı. Yakın zaman sonra ise tercih etabı start alacak. İşte, 2023 YKS yerleştirme tercihlerinde son durum...