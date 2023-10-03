2023-ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek? İşte ALES başvuru ve sınav takvimi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES) başvuruları, akademik kariyer hedefleyen adayların gündeminde yer alıyor. Bu yılın son ALES oturumu için başvurular alınmaya başlamıştı. Başvuru takvimini merak eden adaylar, son başvuru tarihinin yanı sıra oturum tarihini de öğrenmek istiyor. Peki, ALES başvuruları ne zaman bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) başvuruları başladı. Yakın zaman sonra ise başvuru etabı sona erecek. İşte, 2023-ALES/3 başvuruları hakkında bilgiler...