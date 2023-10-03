2023-ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek? İşte ALES başvuru ve sınav takvimi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES) başvuruları, akademik kariyer hedefleyen adayların gündeminde yer alıyor. Bu yılın son ALES oturumu için başvurular alınmaya başlamıştı. Başvuru takvimini merak eden adaylar, son başvuru tarihinin yanı sıra oturum tarihini de öğrenmek istiyor. Peki, ALES başvuruları ne zaman bitecek?

2023-ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek? İşte ALES başvuru ve sınav takvimi - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) başvuruları başladı. Yakın zaman sonra ise başvuru etabı sona erecek. İşte, 2023-ALES/3 başvuruları hakkında bilgiler...

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2023-ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek? İşte ALES başvuru ve sınav takvimi - 2

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 9 Ekim'e kadar sınava başvurabilecek.

2023-ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek? İşte ALES başvuru ve sınav takvimi - 3

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Sınava başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

2023-ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek? İşte ALES başvuru ve sınav takvimi - 4
2023-ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek? İşte ALES başvuru ve sınav takvimi - 5

YILIN SON ALES OTURUMU NE ZAMAN?

Adaylar, 19 Kasım'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

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