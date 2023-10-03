2023-ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek? İşte ALES başvuru ve sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) başvuruları başladı. Yakın zaman sonra ise başvuru etabı sona erecek. İşte, 2023-ALES/3 başvuruları hakkında bilgiler...