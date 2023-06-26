2023 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu takvimi
AÖF yaz okulu bu yıl da yapılacak. AÖF'ten yapılan açıklamada AÖF yaz okulu kayıt takvimine ilişkin detaylar belli oldu. Başarısız olan adaylar yaz okulu sınavlarına katılacak. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz okulu kayıtları için araştırmalar başladı. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sonuçlarının açıklanmasıyla dönem sona erdi. Sınavlara katılan ön lisans ve lisans öğrencisi adaylar şimdi de yaz okulu kayıtlarına odaklandı. İşte, AÖF yaz okulu kayıtları hakkında son bilgiler...