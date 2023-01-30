2023 AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte sınav takvimi

SINAVIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ BİLGİLER

Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için (ders sayısı X 30 dk.) olarak belirlenir ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilir.