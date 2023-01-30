2023 AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte sınav takvimi

2023 AUZEF bütünleme (telafi) sınavlarının tarihine kısa bir süre kala gözler sınav yerleri bilgisini de içeren sınav giriş belgelerine çevrildi. Üniversitenin bu yıl için belirlediği takvime göre, AUZEF telafi sınavları 04 Şubat - 05 Şubat 2023'te yapılacak.
Sınavdan bir hafta önce paylaşılan AUZEF sınav giriş belgelerinin bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Öğrenciler sınav binası ve salonuna sınav giriş belgesi ve sınav giriş Belgesinde belirtilen resmi kimlik belgeleriyle alınmaktadır. Sınav binalarına sınav giriş belgesinde belirtilen kimlikler dışında herhangi bir belge ile girilemez.
Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.
Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için (ders sayısı X 30 dk.) olarak belirlenir ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilir.