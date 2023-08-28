2023 Bursluluk Sınavı (İOKBS) giriş belgeleri erişime açıldı:(meb.gov.tr İOKBS sınav yeri öğrenme ekranı)
2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav yerleri, sınav tarihine kısa bir süre kala gündeme gelmişti. Bursluluk sınav giriş belgeleri MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından erişime açıldı. Yapılan duyuruda; "2023 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı." denildi. Peki, İOKBS giriş belgesi nasıl alınır?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak. Sınav tarihinin yaklaşmasına günler kala bursluluk sınav giriş belgeleri paylaşıldı. Öğrenciler, sınav yerleri bilgisinin yer aldığı sınav giriş belgelerini online olarak görüntüleyebilecek.