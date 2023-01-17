2023 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 EKPSS tercih sürecinin sona ermesi ardından gözler sonuçlara çevrildi. Yapılan tercihler arasından kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirmesi yapılacak. Tercih işlemini geride bırakan adaylar tarih araştırması yapıyor. Peki, 2023 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?

2023 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Ösym tarafından 5 Ocak'ta başlatılan EKPSS  tercihleri için verilen süre 13 Ocak 2023'de saat 23:59'da doldu.

EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili ÖSYM'den herhangi bir açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz yıl 14 Ocak'ta sona eren tercihler Şubat ayının ikinci haftasında açıklanmıştı.

2023 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

2023 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMELERİN YAPILMASI

Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

2023 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel Pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanl biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.

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