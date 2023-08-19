2023 İOKBS (bursluluk sınavı) yerleri açıklandı mı? MEB'ten İOKBS sınav giriş belgesiyle ilgili açıklama

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5', 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan bursluluk sınavı her yıl belirlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor.