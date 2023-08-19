2023 İOKBS (bursluluk sınavı) yerleri açıklandı mı? MEB'ten İOKBS sınav giriş belgesiyle ilgili açıklama
Millî Eğitim Bakanlığınca 30 bini deprem bölgesine olmak üzere bu yıl 100 bin kontenjan ayrılan bursluluk sınavı için geri sayım sürüyor. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle gözler İOKBS sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, 2023 İOKBS (bursluluk sınavı) yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, www.meb.gov.tr internet adresinden paylaşılmıştı. Kılavuzda sınav tarihi ve sınav giriş belgelerine ilişkin ayrıntılara yer verildi.