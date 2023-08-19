2023 İOKBS (bursluluk sınavı) yerleri açıklandı mı? MEB'ten İOKBS sınav giriş belgesiyle ilgili açıklama

Millî Eğitim Bakanlığınca 30 bini deprem bölgesine olmak üzere bu yıl 100 bin kontenjan ayrılan bursluluk sınavı için geri sayım sürüyor. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle gözler İOKBS sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, 2023 İOKBS (bursluluk sınavı) yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak?

2023 İOKBS (bursluluk sınavı) yerleri açıklandı mı? MEB'ten İOKBS sınav giriş belgesiyle ilgili açıklama - 1

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, www.meb.gov.tr internet adresinden paylaşılmıştı. Kılavuzda sınav tarihi ve sınav giriş belgelerine ilişkin ayrıntılara yer verildi.

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2023 İOKBS (bursluluk sınavı) yerleri açıklandı mı? MEB'ten İOKBS sınav giriş belgesiyle ilgili açıklama - 2

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5', 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan bursluluk sınavı her yıl belirlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor.

2023 İOKBS (bursluluk sınavı) yerleri açıklandı mı? MEB'ten İOKBS sınav giriş belgesiyle ilgili açıklama - 3

İOKBS NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. 3 Eylül'de gerçekleşecek sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

2023 İOKBS (bursluluk sınavı) yerleri açıklandı mı? MEB'ten İOKBS sınav giriş belgesiyle ilgili açıklama - 4

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. İOKBS sınav giriş belgelerinin  21-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında  ilan edilmesi bekleniyor. Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

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