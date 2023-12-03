2023-İSG/2 SINAV TARİHİ: İSG/2 Sınavı ne zaman yapılacak?

2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2023-İSG/2) tarih araştırmaları hız kazandı. Söz konusu sınava katılım için başvuru yapan adaylar, ÖSYM'nin sınavı ne zaman organize edeceğini merak ediyor. İşte, 2023-İSG/2 tarihi...