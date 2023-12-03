2023-İSG/2 SINAV TARİHİ: İSG/2 Sınavı ne zaman yapılacak?
26 Ekim 2023-2 Kasım 2023 tarihleri arasında başvuruları alınan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın bu yılki son etabı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından merkezi bir şekilde düzenlenen İSG sınavının tarihi merak konusu oldu. Peki, İSG/2 Sınavı ne zaman?
2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2023-İSG/2) tarih araştırmaları hız kazandı. Söz konusu sınava katılım için başvuru yapan adaylar, ÖSYM'nin sınavı ne zaman organize edeceğini merak ediyor. İşte, 2023-İSG/2 tarihi...