2023 KPSS soru ve cevapları açıklandı mı? KPSS cevap anahtarı ne zaman belli olacak? Genel Yetenek-Genel Kültür KPSS soruları ve cevapları

KPSS'YE KAÇ MEMUR ADAYI KATILIM SAĞLADI?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy’un paylaştığı verilere göre, bugün başlayan KPSS maratonuna katılmak için 924 bin 168 aday başvuru yaptı.



Bu adayların 572 bin 20’sinin öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna da katılması bekleniyor.



29-30 Temmuz’da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına 85 bin 236 aday, 6 Ağustos’ta uygulanacak ÖABT’ye ise 452 bin 658 aday başvurdu.



