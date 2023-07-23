2023 KPSS soru ve cevapları açıklandı mı? KPSS cevap anahtarı ne zaman belli olacak? Genel Yetenek-Genel Kültür KPSS soruları ve cevapları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl uygulanan KPSS'de bu yılın lisans oturumları için maraton başladı. Sınava girenlere Genel Yetenek testinde 60, Genel Kültür testinde 60 soru soruldu ve yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. Şimdi tüm gözler cevap anahtarlarında. Peki, KPSS soruları yayımlandı mı? KPSS cevap anahtarı ne zaman belli olacak?

2023 KPSS soru ve cevapları açıklandı mı? KPSS cevap anahtarı ne zaman belli olacak? Genel Yetenek-Genel Kültür KPSS soruları ve cevapları - 1

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, bugün düzenlenen Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu ile başladı. Oturumların geride kalması ile şimdi de cevap anahtarları adayların gündeminde. Yayımlanacak cevap anahtarları ile doğru/yanlış sayılarını öğrenecek memur adayları, ÖSYM'den gelecek açıklamalara odaklandı. İşte, 2023 KPSS soru ve cevaplarında son durum...

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2023 KPSS soru ve cevapları açıklandı mı? KPSS cevap anahtarı ne zaman belli olacak? Genel Yetenek-Genel Kültür KPSS soruları ve cevapları - 2

2023 KPSS SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS lisans oturumu soru ve cevap anahtarı sınavın ardından birkaç saat içinde yayımlanacak.

KPSS soruları ve cevapları osym.gov.tr adresinde olacak. Sınava katılmayanlar soruların sadece yüzde 10'unu görüntüleyebilecekler.

2023 KPSS soru ve cevapları açıklandı mı? KPSS cevap anahtarı ne zaman belli olacak? Genel Yetenek-Genel Kültür KPSS soruları ve cevapları - 3

KPSS'YE KAÇ MEMUR ADAYI KATILIM SAĞLADI?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy’un paylaştığı verilere göre, bugün başlayan KPSS maratonuna katılmak için 924 bin 168 aday başvuru yaptı.

Bu adayların 572 bin 20’sinin öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna da katılması bekleniyor.

29-30 Temmuz’da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına 85 bin 236 aday, 6 Ağustos’ta uygulanacak ÖABT’ye ise 452 bin 658 aday başvurdu.

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