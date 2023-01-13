2023 MSÜ başvuru kılavuzu: MSÜ sınavı ne zaman, başvurular nasıl yapılacak?

MSÜ başvuruları, ÖSYM tarafından gelen duyuru sonrasında başladı. 2023 yılında MSÜ sınavına girecek olan askeri öğrenci adayları, MSÜ başvurularının nasıl yapılacağını ve şartları merak ediyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?
Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuruları, 13 Ocak-07 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 13 Ocak 2023 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.
2023 ÖSYM sınav takvimi sonrasında MSÜ sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı belli oldu
Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 19 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.
2023-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2023-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2023-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2023-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.