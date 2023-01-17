2023 öğretmen ataması ne zaman? Gözler MEB atama takviminde

Geçtiğimiz günlerde bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.
Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Buna göre; 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak olan çalışmaların ardından duyurulacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son olarak öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti;
"Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır"
2023 öğretmen atamalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadığı için atama takvimi açıklanmadı.
2023 öğretmen atamalarına yönelik haberler ve atamalarla ilgili duyurular personel.meb.gov.tr adresinden yapılıyor.