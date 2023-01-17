2023 öğretmen ataması ne zaman? Gözler MEB atama takviminde

2023 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz günlerde bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.



Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.



Buna göre; 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak olan çalışmaların ardından duyurulacak.