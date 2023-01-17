2023 öğretmen ataması ne zaman? Gözler MEB atama takviminde

2023 öğretmen ataması, yüzlerce öğretmen adayı tarafından sorgulanıyor. Atama bekleyen öğretmenler tarafından merakla beklenen 2023 atama takvimine ilişkin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuru yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde bakanlık tarafından öğretmen atamalarına ilişkin bilgi paylaşılmıştı. Peki, 2023 öğretmen ataması ne zaman?

2023 öğretmen ataması ne zaman? Gözler MEB atama takviminde - 1

2023 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz günlerde bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Buna göre; 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak olan çalışmaların ardından duyurulacak.

2023 öğretmen ataması ne zaman? Gözler MEB atama takviminde - 2

BAKAN ÖZER'DEN ATAMA AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son olarak öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti;


"Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır"

2023 öğretmen ataması ne zaman? Gözler MEB atama takviminde - 3

2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

2023 öğretmen atamalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadığı için atama takvimi açıklanmadı.

2023 öğretmen atamalarına yönelik haberler ve atamalarla ilgili duyurular personel.meb.gov.tr adresinden yapılıyor.

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