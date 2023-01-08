2023 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı? KPSS, YKS, ALES ve DGS sınavları ne zaman?

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuş fakat YKS sınavlarının seçim tarihiyle denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.



ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmasını henüz bitirmediği için önümüzdeki yılın sınav takvimi henüz belli olmadı. Fakat 2023 yılı e-YDS ve TR-YÖS sınavları için tarihler belirlendi.



Buna göre; 2023 ÖSYM sınav takvimine göre e-YDS 28 Ocak 2023, TR-YÖS sınavı ise 29 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak.