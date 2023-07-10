2023 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih süreci için geri sayım

Üniversiteye giriş kapsamında gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları yakın zaman sonra erişime açılacak. "www.osym.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek olan sonuçlar adayların 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercihlerinde belirleyici olacak. Peki, 2023 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

2023 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih süreci için geri sayım - 1

YKS oturumlarının ardından şimdi de sonuçlar ve tercihler gündemde. Haziran ayında üç oturumda gerçekleştirilen sınava milyonlarca aday katılım sağladı. YKS tercihleri için gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamalarda. ÖSYM'nin AİS ekranından yapılacak olan YKS tercihlerinde adaylar önceki yılın taban puanları ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulunduracak. İşte, 2023 YKS tercihlerinde son bilgiler...

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2023 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih süreci için geri sayım - 2

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?


Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

2023 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih süreci için geri sayım - 3

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.

Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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