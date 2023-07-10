2023 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih süreci için geri sayım

YKS oturumlarının ardından şimdi de sonuçlar ve tercihler gündemde. Haziran ayında üç oturumda gerçekleştirilen sınava milyonlarca aday katılım sağladı. YKS tercihleri için gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamalarda. ÖSYM'nin AİS ekranından yapılacak olan YKS tercihlerinde adaylar önceki yılın taban puanları ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulunduracak. İşte, 2023 YKS tercihlerinde son bilgiler...