2023 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih takviminde son gelişmeler

2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

TYT, AYT ve YDT ile lisans ve ön lisans programına yerleşecek olan üniversite adayları tercih sürecinin ne zaman başlayacağını sorguluyor.



Bu kapsamda bilgi verecek kurum ÖSYM. Öte yandan ÖSYM'den henüz tercih sürecine dair açıklama yapılmadı.



Tercih işlemlerinin 20 Temmuz'da sonuçlar açıklandıktan birkaç gün sonra başlayacağı başlayacağı tahmin ediliyor.



