2023 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih takviminde son gelişmeler
2023 YKS tercihleri için öğrencilerin beklentisi devam ediyor. Hayallerindeki üniversiteyi okuyabilmek için tercihlerini gerçekleştirecek binlerce öğrenci, ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya odaklandı. Yapacakları tercihlerin ÖSYM tarafından değerlendirilmesinin ardından pek çok kişi, 2023-2024 döneminde üniversitelerde lisans ve ön lisans eğitimi alacak. Peki, 2023 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercihlerinin başlayacağı tarih, üniversiteli adaylarının merak ettiği nokta oldu. Yaklaşık 3.5 milyon kişinin katılım sağladığı sınavın ardından YKS sonuçları açıklanacak. Sonrasında ise kılavız yayımlanacak ve tercih süreci başlayacak. Tercihlerin ardından ise kayıt süreci ve boş kalan kontenjanlar için ek tercihler başlayacak. İşte, 2023 üniversite tercihleri hakkında son gelişmeler...