2023 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih takviminde son gelişmeler

2023 YKS tercihleri için öğrencilerin beklentisi devam ediyor. Hayallerindeki üniversiteyi okuyabilmek için tercihlerini gerçekleştirecek binlerce öğrenci, ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya odaklandı. Yapacakları tercihlerin ÖSYM tarafından değerlendirilmesinin ardından pek çok kişi, 2023-2024 döneminde üniversitelerde lisans ve ön lisans eğitimi alacak. Peki, 2023 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

2023 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih takviminde son gelişmeler - 1

YKS tercihlerinin başlayacağı tarih, üniversiteli adaylarının merak ettiği nokta oldu. Yaklaşık 3.5 milyon kişinin katılım sağladığı sınavın ardından YKS sonuçları açıklanacak. Sonrasında ise kılavız yayımlanacak ve tercih süreci başlayacak. Tercihlerin ardından ise kayıt süreci ve boş kalan kontenjanlar için ek tercihler başlayacak. İşte, 2023 üniversite tercihleri hakkında son gelişmeler...

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2023 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih takviminde son gelişmeler - 2

TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından, 2023 YKS tercih kılavuzu yayımlanacak ve tercih sürecine ilişkin ayrıntılar da netleşecek.

Konuya dair bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2023 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih takviminde son gelişmeler - 3

2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

TYT, AYT ve YDT ile lisans ve ön lisans programına yerleşecek olan üniversite adayları tercih sürecinin ne zaman başlayacağını sorguluyor.

Bu kapsamda bilgi verecek kurum ÖSYM. Öte yandan ÖSYM'den henüz tercih sürecine dair açıklama yapılmadı.

Tercih işlemlerinin 20 Temmuz'da sonuçlar açıklandıktan birkaç gün sonra başlayacağı başlayacağı tahmin ediliyor.

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