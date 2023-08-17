2023 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS yerleştirme/tercih sonuçları açıklandı mı?
Üniversiteli adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci sonuçların açıklanması ile son bulacak. 8 Ağustos'ta biten tercihlerinden ardından, üniversiteli adayları günlerdir ÖSYM'nin yerleştirme işlemlerini yapmasını ve ardından sonuçları online olarak ilan etmesini bekliyor. ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak üniversite tercihlerini yapan adaylar, sonuçların ilanı ile üniversitelerin örgün, uzaktan ya da açıktan bölümlerinde lisans ya da ön lisans eğitimi alıp alamaycaklarını öğrenecek. Tercih sürecinin üstünden 9 gün geçti, ÖSYM'nin yerleştirme işlemleri devam ederken, sonuç tarihi ve saatine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) tercihlerinin ardından adayların sonuç yani yerleştirme beklentisi devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) tercih sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden ilan edilecek. Sonuçların açıklanması ile üniversite kayıt süreci başlayacak ardından ise ÖSYM, ek yerleştirme işlemlerine dair kılavuz yayımlayacak ve kontenjan bilgisini ilan edecek. Tüm gözler şimdi ÖSYM'den gelecek '2023 YKS tercih sonuçları açıklandı' duyurusunda. İşte, ÖSYM YKS tercih ve yerleştirme sonuçlarında son gelişmeler...