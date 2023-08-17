2023 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS yerleştirme/tercih sonuçları açıklandı mı?

Üniversiteli adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci sonuçların açıklanması ile son bulacak. 8 Ağustos'ta biten tercihlerinden ardından, üniversiteli adayları günlerdir ÖSYM'nin yerleştirme işlemlerini yapmasını ve ardından sonuçları online olarak ilan etmesini bekliyor. ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak üniversite tercihlerini yapan adaylar, sonuçların ilanı ile üniversitelerin örgün, uzaktan ya da açıktan bölümlerinde lisans ya da ön lisans eğitimi alıp alamaycaklarını öğrenecek. Tercih sürecinin üstünden 9 gün geçti, ÖSYM'nin yerleştirme işlemleri devam ederken, sonuç tarihi ve saatine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

2023 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS yerleştirme/tercih sonuçları açıklandı mı? - 1


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) tercihlerinin ardından adayların sonuç yani yerleştirme beklentisi devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) tercih sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden ilan edilecek. Sonuçların açıklanması ile üniversite kayıt süreci başlayacak ardından ise ÖSYM, ek yerleştirme işlemlerine dair kılavuz yayımlayacak ve kontenjan bilgisini ilan edecek. Tüm gözler şimdi ÖSYM'den gelecek '2023 YKS tercih sonuçları açıklandı' duyurusunda. İşte, ÖSYM YKS tercih ve yerleştirme sonuçlarında son gelişmeler...

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2023 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS yerleştirme/tercih sonuçları açıklandı mı? - 2

2023 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 27 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 15 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilmişti.

Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Bu kapsamda ÖSYM'den bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2023 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS yerleştirme/tercih sonuçları açıklandı mı? - 3

YKS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

Tercihlerin değerlendirilmesi ardından adaylar, bireysel sonuçlarının T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2023 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS yerleştirme/tercih sonuçları açıklandı mı? - 4

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Üniversite kayıt takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2023 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS yerleştirme/tercih sonuçları açıklandı mı? - 5

DEPREMZEDE ADAYLARA YÖNELİK KONTENJANLAR

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde ikamet eden adaylar için 2023-YKS’de merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlarda kontenjan ayrıldı.

Bu kapsamda, depreme maruz kalan illerde bulunan devlet üniversitelerinde, YKS ile öğrenci alan programlarda, mevcut kontenjanın dışında ilave yüzde 25 kontenjan belirlendi.

Ayrıca vakıf üniversitelerinde de her bir programda 1'er burslu kontenjan ayrılması kararlaştırıldı. Böylece 21 bin 215'i devlet, 3 bin 426'sı vakıf olmak üzere depremzede öğrencilere 24 bin 641 ek kontenjan ayrılmış oldu.

2023 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS yerleştirme/tercih sonuçları açıklandı mı? - 6

2023 ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRMESİ NASIL OLACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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