2023 VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? VGM ortaöğrenim ve üniversite burs başvurularında son durum

VGM burs başvuruları 2023-2024 eğitim yılında da yoğun ilgi görüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim bursu başvuruları alınmaya başlandı. Yükseköğrenim burs başvurusuna dair bekleme ise devam ediyor. Öğrenciler de burs başvurusunun nasıl yapılacağını, burs miktarı ve son başvuru tarihi gibi ayrıntıları merak ediyor. Peki VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs ücreti ne kadar?

2023 VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? VGM ortaöğrenim ve üniversite burs başvurularında son durum - 1

2023 VGM burs başvuru tarihleri açıklandı ve ortaöğrenim burs başvuruları başladı. VGM ortaöğrenim bursu için başvurular belirlenen tarihler aralığında online olarak gerçekleştiriliyor. Başvurular kurumun internet sitesi vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınıyor. İşte,  VGM ortaöğrenim ve üniversite burs başvurularında son durum...

EĞİTİM HABERLERİ

2023 VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? VGM ortaöğrenim ve üniversite burs başvurularında son durum - 2

VGM ORTAÖĞRENİM BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim/öğretim yılına dair eğitim yardımı için başvuru tarihleri belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilecek eğitim yardımı başvuruları, orta öğrenim öğrencileri için 1-15 Ekim'de yapılacak.

2023 VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? VGM ortaöğrenim ve üniversite burs başvurularında son durum - 3

VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme ve (Dikey Geçiş Sınavı) DGS sonuçlarına göre belirlenecek.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2023 VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? VGM ortaöğrenim ve üniversite burs başvurularında son durum - 4

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi websitesi "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden alınacak.

2023 VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? VGM ortaöğrenim ve üniversite burs başvurularında son durum - 5

2023 VGM BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak tespit edildi.

2023 VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? VGM ortaöğrenim ve üniversite burs başvurularında son durum - 6

KİMLER VGM BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilecek.

Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan, ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan kardeşi olan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler bu bursları almaya hak kazanamayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamayacak.

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