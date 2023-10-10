2023 VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? VGM ortaöğrenim ve üniversite burs başvurularında son durum
VGM burs başvuruları 2023-2024 eğitim yılında da yoğun ilgi görüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim bursu başvuruları alınmaya başlandı. Yükseköğrenim burs başvurusuna dair bekleme ise devam ediyor. Öğrenciler de burs başvurusunun nasıl yapılacağını, burs miktarı ve son başvuru tarihi gibi ayrıntıları merak ediyor. Peki VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs ücreti ne kadar?
2023 VGM burs başvuru tarihleri açıklandı ve ortaöğrenim burs başvuruları başladı. VGM ortaöğrenim bursu için başvurular belirlenen tarihler aralığında online olarak gerçekleştiriliyor. Başvurular kurumun internet sitesi vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınıyor. İşte, VGM ortaöğrenim ve üniversite burs başvurularında son durum...