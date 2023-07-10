2023 yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar o tarihte yeniden açılacak
Tatile başlayan öğrenciler yaklaşık bir aydır tatilin keyfini çıkarıyor. Temmuz ayına gelinmesi ve Eylül ayına yaklaşılmasıyla birlikte, okulların ne zaman açılacağını ve yaz tatilinin ne zaman biteceğini merak eden öğrenciler, konu hakkında bilgi almak adına araştırmalarına yoğunluk verdi. Peki, 2023 yaz tatili ne zaman bitiyor?
Karnelerini alarak yaz tatiline başlayan 19 milyon öğrenci, yaz tatilinin son bulacağı ve 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. 8 ay süren eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu, 3 aylık yaz tatili süresince atacak olan öğrencilere yanıt ise MEB'den geldi. İşte, "Okullar ne zaman açılacak?" ve "Yaz tatili ne zaman bitiyor?" sorularının yanıtı...