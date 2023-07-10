2023 yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar o tarihte yeniden açılacak

Tatile başlayan öğrenciler yaklaşık bir aydır tatilin keyfini çıkarıyor. Temmuz ayına gelinmesi ve Eylül ayına yaklaşılmasıyla birlikte, okulların ne zaman açılacağını ve yaz tatilinin ne zaman biteceğini merak eden öğrenciler, konu hakkında bilgi almak adına araştırmalarına yoğunluk verdi. Peki, 2023 yaz tatili ne zaman bitiyor?

2023 yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar o tarihte yeniden açılacak - 1

Karnelerini alarak yaz tatiline başlayan 19 milyon öğrenci, yaz tatilinin son bulacağı ve 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. 8 ay süren eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu, 3 aylık yaz tatili süresince atacak olan öğrencilere yanıt ise MEB'den geldi. İşte, "Okullar ne zaman açılacak?" ve  "Yaz tatili ne zaman bitiyor?" sorularının yanıtı...

EĞİTİM HABERLERİ

2023 yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar o tarihte yeniden açılacak - 2

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

İLK ARA TATİL O TARİHTE

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

2023 yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar o tarihte yeniden açılacak - 3

EĞİTİM YILININ BİTİŞ TARİHİ DE NETLEŞTİ


Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ise 9 Eylül'de başlaması öngörülüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER