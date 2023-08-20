2023 YKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? ÖSYM boş kontenjanları ne zaman açıklayacak?
YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar, YKS yerleştirme sonuçlarının ardından açıkta kalan adaylarca sorgulanıyor. Duyurulan 2023 YKS tercihleriyle kayıt hakkı kazanamayan adaylar için şimdi ek tercih fırsatı olacak. YKS ek tercih kontenjanlarının ilanının yanı sıra ek tercih başvuru takvimi bekleniyor. Peki, 2023 YKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?
2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı. Sonuçların açıklanması ile herhangi bir programa kayıt hakkı elde etmeyen adaylar, şimdi ek kontenjanlara ve ikinci yerleştirme/tercih sürecine odaklandı. İşte, 2023 YKS ek tercih kılavuzu ve boş kalan kontenjanlar hakkında bilgi...