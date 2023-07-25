2023 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Üniversite tercih kılavuzu bekleniyor

2023 YKS tercih işlemleri için geri sayım başladı. Yüz binlerce adayın tercihleri sonunda, kontenjanlar dolacak ve lisans ve ön lisans eğitimi almaya hak kazanan isimler ÖSYM tarafından ilan edilecek. YKS tercih sürecinin başlamasına kısa bir zaman kala ise kılavuz adayların gündeminde yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, adaylara bilgi vermesi açısından ön kılavuz erişime açılmıştı. Öte yandan ÖSYM adaylara, kesin kılavuzu takip etmeleri uyarısında bulunmuştu. İşte, 2023 YKS tercih kılavuzuna dair tüm bilgiler...