2023 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Üniversite tercih kılavuzu bekleniyor

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sitesinde yayımlanmıştı. Adayları bilgilendirmek amacıyla yayımlanan ön kılavuzun ardından kesin kılavuzun ne zaman yayımlanacağı, üniversiteli adaylarınca sorgulanıyor. Peki, YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlar?

2023 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Üniversite tercih kılavuzu bekleniyor - 1

2023 YKS tercih işlemleri için geri sayım başladı. Yüz binlerce adayın tercihleri sonunda, kontenjanlar dolacak ve lisans ve ön lisans eğitimi almaya hak kazanan isimler ÖSYM tarafından ilan edilecek. YKS tercih sürecinin başlamasına kısa bir zaman kala ise kılavuz adayların gündeminde yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, adaylara bilgi vermesi açısından ön kılavuz erişime açılmıştı. Öte yandan ÖSYM adaylara, kesin kılavuzu takip etmeleri uyarısında bulunmuştu. İşte, 2023 YKS tercih kılavuzuna dair tüm bilgiler...

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2023 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Üniversite tercih kılavuzu bekleniyor - 2

YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

2023 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Üniversite tercih kılavuzu bekleniyor - 3

ÖN KILAVUZ ADAYLARA ERİŞİME AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 25 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımda olacak.

Adayların tercihlerini belirlemeden önce, tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

2023 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Üniversite tercih kılavuzu bekleniyor - 4

2023 ÜNİVERSİTE TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2023 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Söz konusu kılavuzun, 27 Temmuz'a kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

ÖSYM, ön bilgi amaçlı YKS programları ve kontenjanları hakkında bilgi vermek için kılavuz yayımlamıştı.

Kesin kılavuz yayımlandığı an haberimizde yer vereceğiz.

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