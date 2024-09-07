2024-2024 ara tatil takvimi: Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?
Okullarda uyum eğitimi başladı. Uyum eğitimlerinde okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrencilerin eğitim ortamlarının desteklenmesi için öğretmen ve arkadaşlarıyla zaman geçirmesi sağlanacak ve tanışma etkinlikleri düzenlenecek. Peki, Kasım tatili ne zaman başlayacak?
Bu yıl okul öncesi (anasınıfı) ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimine başlandı. Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 17 Ocak 2025 Cuma gününe kadar sürecek birinci dönemi tamamlayacaklar.