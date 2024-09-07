2024-2024 ara tatil takvimi: Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?

Bu yıl okul öncesi (anasınıfı) ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimine başlandı. Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 17 Ocak 2025 Cuma gününe kadar sürecek birinci dönemi tamamlayacaklar.