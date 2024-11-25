2024-2025 Açık Lise sınav takvimi: MEB AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

2024-2025 eğitim dönemi için ilk kez kayıt olan ya da kayıt yenileme işlemi yapan açık öğretim lisesi öğrencileri, 1. dönem AÖL sınavlarının yapılacağı tarihe odaklandı. Lise eğitimine açıktan devam eden vatandaşlar, AÖL 1. dönem sınav tarihlerini sorgulamaya başladı. MEB daha önce duyurduğu iş takviminde, açık lise sınav tarihlerini açıklamıştı.