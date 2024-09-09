2024-2025 Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri: AÖF kayıt yenileme ne zaman?

2024-2025 eğitim yılı güz dönemi AÖF kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Her yıl ekim ayında başlayan kayıt yenileme için takvim netleşti. İşte, AÖF kayıt yenileme takvimi...