2024-2025 Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri: AÖF kayıt yenileme ne zaman?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı Anadolu Üniversitesi'nde üniversite eğitimlerine açıköğretim üzerinden devam eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yeni dönem kayıt yenileme tarihlerini merak eden öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı takvimi araştırıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman?
2024-2025 eğitim yılı güz dönemi AÖF kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Her yıl ekim ayında başlayan kayıt yenileme için takvim netleşti. İşte, AÖF kayıt yenileme takvimi...