2024-2025 açıköğretim kayıt yenileme tarihleri: AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak?
AÖF kayıt yenileme işlemleri son günlerde merak edilenler arasında yer alıyor. 2024-2025 dönemi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı ve ders seçim tarihleri, açık üniversitede eğitimine devam eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman?
Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri kayıt yenileme tarihleri ve ders seçimi için geri sayım başladı. Binlerce AÖF öğrencisi belirlenen tarihler içerisinde kayıt yenileme ve ders seçimi işlemini gerçekleştirebilecek. İşte, 2024-2025 AÖF kayıt yenileme takvimi...