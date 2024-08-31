2024-2025 AÖL 1. dönem kayıt takvimi: Açık Lise kayıtları ne zaman?
Lise eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler MEB Açık Lise kayıt tarihlerine odaklandı. MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme takvimi öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, Açık Lise kayıtları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) kayıtları binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2024-2025 AÖL kayıt yenileme işlemleri için beklenen haber henüz gelmedi. Açık lise kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan tarihlerde ve kılavuz bilgileri doğrultusunda yapılacak. İşte, 2024-2025 AÖL 1. dönem kayıt takviminde son durum...