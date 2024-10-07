2024-2025 AÖL 1. Dönem Sınav takvimi: Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak?
Açık Lise'de eğitim hayatına devam eden yüz binlerce aday, yeni eğitim yılının ilk dönem sınavlarına odaklandı. Öte yandan MEB Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 yılı 1. dönem sınavları için takvim paylaşılmıştı. AÖL sınavları üç oturum halinde uygulanacak ve sınavlarda adaylara her oturum için 100 dakika süre verilecek. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman?
2024-2025 dönemi Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimi belli oldu. Sınav hazırlıklarına erkenden başlamak isteyen AÖL öğrenciler, ilk dönem sınav tarihlerini araştırıyor. Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, 2024-2025 AÖL 1. Dönem Sınav takvimi...