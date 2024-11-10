2024-2025 ara sınav sonuçları: AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi ara sınavları geride kaldı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Tüm gözler şimdi ilan edilecek sınav sonuçlarının tarihinde. Peki, AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi vize oturumları geride kaldı. AUZEF güz dönemi ara sınavları üç oturumda tamamlandı. Öte yandan ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70 olacak. Öğrenciler ise sonuç tarihine odaklandı. İşte, AUZEF 2024-2025 ara sınav sonuçlarında son durum...