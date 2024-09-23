2024-2025 burs ve kredi başvuru takvimi: KYK burs başvurusu ne zaman?
2024-2025 dönemi KYK yurt başvuru süresinin tamamlanması ardından gözler burs ve kredi başvurularına çevrildi. KYK burs ve kredi başvuruları tarihlerin ilan edilmesi ardından online olarak gerçekleştiriliyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman?
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ve burs başvuru tarihleri için araştırmalar başladı. 2024-2025 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının geride kalması ile şimdi de burs başvuruları bekleniyor.