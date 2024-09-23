2024-2025 burs ve kredi başvuru takvimi: KYK burs başvurusu ne zaman?

2024-2025 dönemi KYK yurt başvuru süresinin tamamlanması ardından gözler burs ve kredi başvurularına çevrildi. KYK burs ve kredi başvuruları tarihlerin ilan edilmesi ardından online olarak gerçekleştiriliyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman?

2024-2025 burs ve kredi başvuru takvimi: KYK burs başvurusu ne zaman? - 1

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ve burs başvuru tarihleri için araştırmalar başladı. 2024-2025 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının geride kalması ile şimdi de burs başvuruları bekleniyor.

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2024-2025 burs ve kredi başvuru takvimi: KYK burs başvurusu ne zaman? - 2

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

2024-2025 burs ve kredi başvuru takvimi: KYK burs başvurusu ne zaman? - 3

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.

2024-2025 burs ve kredi başvuru takvimi: KYK burs başvurusu ne zaman? - 4

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

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