2024-2025 eğitim döneminde okullar ne zaman açılacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Takvime göre, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım'da, ikinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan 2025'te yapılacak. Peki, yaz tatili sonrası okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. İşte, 2024-2025 eğitim yılı takvimi...