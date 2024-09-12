2024-2025 eğitim takvimi: Üniversiteler ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, 74 bin okul ve 750 bine yakın derslikte başladı. Bu gelişmenin ardından üniversitelerde eğitim başlama takvimi merak konusu oldu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversitelerin ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları, YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan ve üniversite kaydını yaptıran öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 19-23 Ağustos tarihlerinde tamamlanan üniversite kayıt işlemlerinin ardından gözler üniversitelerin açılış tarihine çevrildi.