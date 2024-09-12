2024-2025 eğitim takvimi: Üniversiteler ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, 74 bin okul ve 750 bine yakın derslikte başladı. Bu gelişmenin ardından üniversitelerde eğitim başlama takvimi merak konusu oldu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?

2024-2025 eğitim takvimi: Üniversiteler ne zaman açılacak? - 1

Üniversitelerin ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları, YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan ve üniversite kaydını yaptıran öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 19-23 Ağustos tarihlerinde tamamlanan üniversite kayıt işlemlerinin ardından gözler üniversitelerin açılış tarihine çevrildi.

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2024-2025 eğitim takvimi: Üniversiteler ne zaman açılacak? - 2

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversite eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl ise bu tarih 11 Eylül olarak belirlenmişti.

Fakat YÖK tarihini açıklasa bile bu tarihler, YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.

2024-2025 eğitim takvimi: Üniversiteler ne zaman açılacak? - 3

Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.

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