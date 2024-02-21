2024-2025 eğitim yılında okullar ne zaman açılacak? MEB tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk dersine Eylül ayında girecek. Öğrenciler ise şimdiden yeni dönemde okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2024-2025 eğitim yılında okullar ne zaman açılacak?

2024-2025 eğitim yılında okullar ne zaman açılacak? MEB tarih verdi - 1

MEB'in 2023-2024 takvimine göre, 22 Ocak-2 Şubat 2024 arasındaki yarıyıl tatili geride kaldı. 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil yapılacak. 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek. İşte, 2024-2025 eğitim yılında okulların açılacağı tarih...

EĞİTİM HABERLERİ

2024-2025 eğitim yılında okullar ne zaman açılacak? MEB tarih verdi - 2

İKİNCİ ARA TATİL YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı takvimine göre 8-12 Nisan 2024'te ikinci ara tatil olacak. Bilindiği üzere 2024 yılında ikinci ara tatil nisan ayında yapılacak. Ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı’nın kutlandığı haftaya denk geliyor. Bu sebeple de ara tatilin iptal edilme ihtimali bulunuyor.

İkinci ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını söyleyen Bakan Tekin, "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor." dedi.

2024-2025 eğitim yılında okullar ne zaman açılacak? MEB tarih verdi - 3

2024-2025 EĞİTİM YILI BAŞLAMA TARİHİ

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.

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