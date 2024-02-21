2024-2025 eğitim yılında okullar ne zaman açılacak? MEB tarih verdi
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk dersine Eylül ayında girecek. Öğrenciler ise şimdiden yeni dönemde okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2024-2025 eğitim yılında okullar ne zaman açılacak?
MEB'in 2023-2024 takvimine göre, 22 Ocak-2 Şubat 2024 arasındaki yarıyıl tatili geride kaldı. 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil yapılacak. 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek. İşte, 2024-2025 eğitim yılında okulların açılacağı tarih...