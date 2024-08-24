2024-2025 İBB burs başvuru takvimi: İBB burs başvurusu ne zaman?

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak



Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *



Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak



Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak



Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak





