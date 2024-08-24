2024-2025 İBB burs başvuru takvimi: İBB burs başvurusu ne zaman?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine burs verilecek. Geçtiğimiz yıl 75 bin öğrenciye üç parça halinde toplamda 4.500 TL burs yardımında bulunan İBB'nin Genç Üniversiteli burs başvurularının bu yılki takvimi merak ediliyor. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak?
2024 İBB burs başvuruları üniversitelerde lisans ve önlisans eğitimi gören öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Genç Üniversiteli adıyla verilen burslara binlerce üniversite öğrencisinin başvurması bekleniyor. İşte, 2024 İBB burs başvuru tarihleri...