2024-2025 İBB eğitim desteği sonuçlarında son durum: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 İBB burs başvuru sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İBB, öğrencilere toplamda 15 bin TL burs yardımında bulunacak. 100 bin üniversite öğrencisine verilecek"Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" için başvuru süreci 18 Ekim 2024 Cuma günü sona erdi. Başvurularını tamamlayan üniversiteliler sonuçlar hakkındaki araştırmalara başladı. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adıyla İstanbul'da eğitim alan lisans öğrencilerine yıllık burs yardımında bulunacak. Söz konusu burslar için başvuru süreci sona ermişti. Şimdi ise İBB bursunun sonuçları için geri sayım başladı. İşte, 2024-2025 İBB burs başvurularında son durum...