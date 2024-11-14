2024-2025 İBB eğitim desteği sonuçlarında son durum: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,



Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,



Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,



Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,



Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.