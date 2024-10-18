2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları için gözler GSB'de

2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları 13 Ekim'de tamamlanan burs ve kredi başvurularının ardından gündem oldu. Başvuru sürecini geride bırakan üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak sonuç açıklamasını bekliyor. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları için gözler GSB'de - 1

Üniversitelerin burs başvurusunda öncelikli tercihi olan KYK'nın burs başvuru süreci geride kaldı. Binlerce öğrenciye eğitim hayatlarında maddi destek sağlayacak olan KYK bursları için başvurular 13 Ekim'de tamamlandı.

EĞİTİM HABERLERİ

2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları için gözler GSB'de - 2

KYK BURS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı.

Buna göre; 2024-2025 KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları için gözler GSB'de - 3

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATAR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları için gözler GSB'de - 4

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

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