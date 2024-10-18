2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları için gözler GSB'de

KYK BURS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı.



Buna göre; 2024-2025 KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.