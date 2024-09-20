2024 2025 MEB 1.dönem 1.yazılı sınavları ne zaman? Ortak sınav ( 6, 7, 9 ve 10. sınıf) takvimi açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6, 7, 9. ve 10 sınıf. ortak sınav tarihleri duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre 1. dönem 1. ortak sınavları ekim ayının sonunda başlayacak. Peki, 2024 2025 MEB 1.dönem 1.yazılı sınavları ne zaman? Ortak sınav ( 6, 7, 9. ve 10 sınıf) takviminin ayrıntıları...
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasından kısa bir süre sonra ortak sınav takvimine yönelik duyuru geldi. Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulamasını bu yıl daha kapsamlı şekilde yapma kararı aldı.