2024 2025 MEB 1.dönem 1.yazılı sınavları ne zaman? Ortak sınav ( 6, 7, 9 ve 10. sınıf) takvimi açıklandı

2024-2025 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri



Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:



"1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,



1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,



2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025



2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025".



Ortak sınavların yapılacağı kademe sayısı artırıldı



Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.



Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:



"2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları



6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,



6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,



10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba



10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,



