2024 2025 MEB 1.dönem 1.yazılı sınavları ne zaman? Ortak sınav ( 6, 7, 9 ve 10. sınıf) takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6, 7, 9. ve 10 sınıf. ortak sınav tarihleri duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre 1. dönem 1. ortak sınavları ekim ayının sonunda başlayacak. Peki, 2024 2025 MEB 1.dönem 1.yazılı sınavları ne zaman? Ortak sınav ( 6, 7, 9. ve 10 sınıf) takviminin ayrıntıları...

2024 2025 MEB 1.dönem 1.yazılı sınavları ne zaman? Ortak sınav ( 6, 7, 9 ve 10. sınıf) takvimi açıklandı - 1

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasından kısa bir süre sonra ortak sınav takvimine yönelik duyuru geldi. Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulamasını bu yıl daha kapsamlı şekilde yapma kararı aldı.

EĞİTİM HABERLERİ

2024 2025 MEB 1.dönem 1.yazılı sınavları ne zaman? Ortak sınav ( 6, 7, 9 ve 10. sınıf) takvimi açıklandı - 2

SINAV TAKVİMİNİN AYRINTILARI

Yeni eğitim öğretim döneminde sınavların sınıf düzeyleri ve sayısı artırılarak 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde yine aynı derslerden ülke genelinde toplam 12 ortak yazılı sınav yapılacak.

2024 2025 MEB 1.dönem 1.yazılı sınavları ne zaman? Ortak sınav ( 6, 7, 9 ve 10. sınıf) takvimi açıklandı - 3

2024-2025 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri

Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

"1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,

1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025

2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025".

Ortak sınavların yapılacağı kademe sayısı artırıldı

Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:

"2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba

10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

2024 2025 MEB 1.dönem 1.yazılı sınavları ne zaman? Ortak sınav ( 6, 7, 9 ve 10. sınıf) takvimi açıklandı - 4

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları:

7. sınıf Türkçe dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,

7. sınıf matematik dersi için 31 Aralık 2024 Salı,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı."

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