2024-2025 sonuçları: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrenciler için verdiği İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nde geri sayım bitmek üzere. 2024-2025 eğitim öğretim yılında İBB burslarından binlerce öğrenci yararlanacak. İBB, öğrencilere üç parça halinde burs yardımında bulunacak. Başvuruların bitmesinin ardından şimdi ise sonuçlar hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 eğitim dönemi burs başvurularını "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden yapan binlerce üniversiteli, şimdi ise değerlendirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Öte yandan İBB'den yapılan açıklamaya göre, 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde burs ödemeleri gerçekleştirilecek. İşte, İBB burs başvuru sonuçlarında son bilgiler...