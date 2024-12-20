2024-2025 sonuçları: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-2025 eğitim dönemi burs başvurularını "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden yapan binlerce üniversiteli, şimdi ise değerlendirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Öte yandan İBB'den yapılan açıklamaya göre, 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde burs ödemeleri gerçekleştirilecek. İşte, İBB burs başvuru sonuçlarında son bilgiler...