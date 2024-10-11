2024-2025 VGM üniversite burs başvuru tarihleri: VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2024-2025 eğitim yılı burs başvuru tarihleri merak konusu oldu. Şimdi gözler üniversite öğrencilerinin burs başvurularında. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilen yükseköğrenim burs başvurularıyla ilgili ayrıntılar sorgulanıyor. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının yanı sıra VGM burs başvuruları da öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Üniversite öğrencileri için verilecek eğitim yardımı başvurularının yakın zaman içinde başlaması bekleniyor. İşte, 2024 VGM yükseköğrenim bursu hakkında son bilgiler...