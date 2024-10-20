2024-2025 Yerli Malı Haftası tarihi: Yerli Malı Haftası ne zaman?
2024-2025 eğitim yılı devam ediyor. Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası yani Yerli Malı Haftası da şimdiden öğrenciler, öğretmenler ve öğrenci aileleri tarafından araştırılıyor. Peki, Yerli Malı Haftası ne zaman?
Yerli Malı Haftası, Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalar arasında yer alıyor. 1946 yılından beri kutlanan Yerli Malı Haftası'nın 2024 yılında ne zamana denk geldiğini sorgulayan öğrenciler ve velileri konuya dair ayrıntılı bilgi almak istiyor.