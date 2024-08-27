2024-ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES sınav/başvuru takvimi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan (2024-ALES/3) için araştırmalar hız kazandı. Bu yılın son ALES oturumunun başvuru ve sınav takvimi merak konusu oldu. Peki, 2024-ALES/3 başvurusu ne zaman?
Akademik kariyer hedefleyen kişilerin, ilk aşama olarak yüksek lisans programlarına katılmak için gireceği ALES'e sayılı günler kala, sınav başvuru ve oturum takvimi gündem oldu. İşte, 2024-ALES/3 hakkında bilgiler...