2024-ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES sınav/başvuru takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan (2024-ALES/3) için araştırmalar hız kazandı. Bu yılın son ALES oturumunun başvuru ve sınav takvimi merak konusu oldu. Peki, 2024-ALES/3 başvurusu ne zaman?

2024-ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES sınav/başvuru takvimi - 1

Akademik kariyer hedefleyen kişilerin, ilk aşama olarak yüksek lisans programlarına katılmak için gireceği ALES'e sayılı günler kala, sınav başvuru ve oturum takvimi gündem oldu. İşte, 2024-ALES/3 hakkında bilgiler...

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2024-ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES sınav/başvuru takvimi - 2

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ

ALES/3 başvuruları, 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024-ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES sınav/başvuru takvimi - 3

ALES/3 NE ZAMAN?


ÖSYM'nin 2024 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.

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