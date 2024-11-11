2024-ALES/3 ne zaman? Yılın son ALES oturumuna geri sayım

Bu yılın son ALES oturumuna geri sayım başladı. ALES giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. İşte, 2024-ALES/3 oturum tarihi...