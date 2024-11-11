2024-ALES/3 ne zaman? Yılın son ALES oturumuna geri sayım
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Akademik kariyer hedefi olan adaylar şimdi ise sınav tarihine odaklandı. Peki, 2024-ALES/3 ne zaman?
Bu yılın son ALES oturumuna geri sayım başladı. ALES giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. İşte, 2024-ALES/3 oturum tarihi...