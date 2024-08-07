2024 AÖF yaz okulu sınavları: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları ardından yaz okulu sınavı yapılacak. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?
2024 Anadolu Üniversitesi takvimi ile Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavları ağustos ayında gerçekleştirilecek. İşte, 2024 AÖF yaz okulu sınavlarında son bilgiler...