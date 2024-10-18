2024 BESYO ek tercihleri ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2024-Özel Yetenek Sınavı'nın (2024-ÖZYES) yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki, 2024 BESYO ek tercihleri ne zaman?
ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2024-ÖZYES sonuçları doğrultusunda yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Yerleştirme sonuçlarına göre bir programı kazanan adayların kayıt işlemleri 15-21 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacak. İşte, BESYO ek tercihlerine dair bilgiler...