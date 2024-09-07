2024 BESYO yerleştirme işlemleri: BESYO tercihleri ne zaman başlayacak?
Bu yıl ilk defa düzenlenen 2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) 20 Ağustos'ta başlamıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan sınavların ardından şimdi de tercih süreci merak konusu oldu. Peki, 2024 BESYO tercihleri ne zaman?
2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) 20-26 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleşti. İşte, 2024 BESYO tercihlerinde son durum...