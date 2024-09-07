2024 BESYO yerleştirme işlemleri: BESYO tercihleri ne zaman başlayacak?

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

BESYO tercihleri için ÖSYM henüz bir tarih bilgilendirmesi bulundu. Tercih süreciyle ilgili bilindirme ÖSYM resmi internet adresi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.



YKS ek tercih sürecinin devam etmesi nedeniyle BESYO tercih sürecinin eylül ayı ortasına kadar başlaması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.