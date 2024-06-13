2024 DGS giriş yerleri sorgulama: DGS sınavı ne zaman?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım devam ediyor. Geçen haftalarda başvuruları alınan DGS, Haziran ayı içerisinde yapılacak. Sınava girecekleri yeri merak eden adaylar, sınav giriş belgesi için ÖSYM’nin resmi sayfasını ziyaret ediyor. Peki, DGS sınavı ne zaman?

2024 DGS giriş yerleri sorgulama: DGS sınavı ne zaman? - 1

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine devam etmeleri için yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), yakın zaman sonra organize edilecek. Öte yandan sınav giriş yerleri de belli oldu. İşte, DGS sınav giriş yerleri hakkında bilgiler...

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2024 DGS giriş yerleri sorgulama: DGS sınavı ne zaman? - 2

DGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR? 

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

2024 DGS giriş yerleri sorgulama: DGS sınavı ne zaman? - 3

2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

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