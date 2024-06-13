2024 DGS giriş yerleri sorgulama: DGS sınavı ne zaman?
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım devam ediyor. Geçen haftalarda başvuruları alınan DGS, Haziran ayı içerisinde yapılacak. Sınava girecekleri yeri merak eden adaylar, sınav giriş belgesi için ÖSYM’nin resmi sayfasını ziyaret ediyor. Peki, DGS sınavı ne zaman?
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine devam etmeleri için yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), yakın zaman sonra organize edilecek. Öte yandan sınav giriş yerleri de belli oldu. İşte, DGS sınav giriş yerleri hakkında bilgiler...