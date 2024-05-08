2024 DGS oturum tarihi: DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin tarih bilgisi netleşti. 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları mayıs ayında alınacak. Sınav ise haziran ayında organize edilecek. İşte, 2024 DGS takvimi...