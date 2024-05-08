2024 DGS oturum tarihi: DGS başvuruları ne zaman başlayacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, öğrenimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adayların araştırdığı konu olmaya başladı. ÖSYM tarafından alınacak olan DGS başvurusu hakkında ayrıntılara odaklanan birçok vatandaş tarihi sorgulamaya başladı. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 DGS ne zaman?
İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin tarih bilgisi netleşti. 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları mayıs ayında alınacak. Sınav ise haziran ayında organize edilecek. İşte, 2024 DGS takvimi...